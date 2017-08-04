Минобороны за неделю насчитало 19 разведывательных полетов у границ России

В Министерстве обороны России сообщили, что за неделю у российских границ были зафиксированы 19 летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку. Чьи именно это были аппараты, в военном ведомстве не уточнили. Самолеты дежурных сил противоракетной обороны три раза вылетали на перехват.

На прошлой неделе воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов. Еще неделей ранее российские военные отметили девять разведывательных полетов и сообщили о четырех вылетах на перехват. В начале июня в российском военном ведомстве фиксировали 27%-ный рост интенсивности иностранных разведывательных полетов.