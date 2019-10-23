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США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»

Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.

В мае 2016 г. Билалов въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания, рассказал представитель службы. Сейчас Билалов находится под стражей и ожидает депортации.

О задержании Билалова в США ранее сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. Его задержали в собственном доме, где он жил с женой и новорожденным сыном.

Билалов и его брат Магомед покинули Россию в 2013 г. после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал темпы строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство объекта было подконтрольное Билаловым ОАО «Красная Поляна». Оно также сорвало сроки строительства комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной Поляне.

В отношении Билаловых были заведены уголовные дела в связи с нецелевым использованием денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что дела против братьев были закрыты, но МВД опровергло эту информацию.