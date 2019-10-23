Два российских бомбардировщика Ту-160 приземлились в ЮАР
Пара стратегических ракетоносцев Ту-160, вылетевших во вторник с авиабазы Энгельс, совершили перелет в ЮАР, приземлившись на авиабазе Waterkloof (Претория), говорится в сообщении Минобороны России.
Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана, продолжительность полета составила более 13 часов, расстояние – свыше 11 000 км (в воздухе осуществлялась дозаправка). Целью визита являются «развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР», отмечается в сообщении: «Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран».
На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР. Таким образом, сейчас вблизи Претории впервые находится авиагруппа ВКС России, состоящая из самолетов Ту-160, Ил-62М и Ан-124-100. До этого стратегические ракетоносцы совершали подобные визиты только в Венесуэлу: в 2008 и 2018 гг. Ту-160 прилетали в Каракас на несколько дней с целью проведения совместных маневров.