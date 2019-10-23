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Путин напомнил лидерам Африки о списанном долге в $20 млрд

Россия списала африканским странам более $20 млрд долгов, напомнил лидерам стран Африки российский президент Владимир Путин на заседании экономического форума «Россия – Африка» в Сочи. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», – говорится в стенограмме выступления Путина, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, с отдельными странами Африки реализуются совместные программы, позволяющие использовать задолженности для финансирования национальных проектов.

Помимо этого Путин считает возможным в ближайшие пять лет удвоить товарооборот между Россией и африканскими странами, передает «РИА Новости». Товарооборот России и ЮАР должен превысить зафиксированный по итогам 2018 г. показатель в $1 млрд, заявил российский лидер. В прошлом году этот показатель увеличился на 28,5%, отметил он. «Слишком маленькая цифра. Надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию», – сказал Путин.

По его словам, сейчас Россия поставляет третьим странам преимущественно сельскохозяйственную продукцию, а не оружие. «Оружия там на $15 млрд, а по сельхозпродукции, по-моему, $25 млрд. У нас есть хороший очень потенциал развития», – сказал Путин.

Саммит «Россия – Африка» проходит в Сочи 23–24 октября. На мероприятие были приглашены главы всех 54 стран Африки, более 40 из них принимают участие в саммите.

Участники первого форума «Россия – Африка»