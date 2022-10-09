ФРГ планирует отправить Украине зимнее обмундирование на 11 млн евро
Парламент Германии планирует направить Украине новый пакет помощи на 11 млн евро в преддверии холодов, сообщает журнал Der Spiegel.
Предполагается, что немецкая сторона поставит куртки, зимние палатки, снаряжение. В частности, Украине будут отправлены продовольствие, мобильные электрогенераторы, 100 000 комплектов одежды. Планируется осуществить поставки «как можно скорее», отмечает издание.
Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечает, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро. Среди вооружений, поставленных Киеву, числятся самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T.
19 сентября стало известно, что вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo.
В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов немецкого правительства поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
В сентябре Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера. По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, она заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. Канцлер Олаф Шольц заявил о согласовании поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны, в свою очередь, стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.