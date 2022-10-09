ФРГ планирует отправить Украине зимнее обмундирование на 11 млн евро

В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов немецкого правительства поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.