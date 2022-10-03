В НАТО объяснили невозможность ответить на просьбы Зеленского о помощи
Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи, заявил постпред ФРГ при организации Рюдигер Кёниг в интервью изданию Der Spiegel.
«Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться. Ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в этой войне», — отметил Кенинг.
По его словам, НАТО не может вмешиваться и вести военные действия на территории Украины, потому что это будет означать «большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран».
«Мы тоже посылаем Украине оружие и деньги — не совместно, как НАТО, — а это делают многие отдельные страны. Кроме того, Евросоюз ввел санкции в отношении России. Например, российские банки больше не могут получить доступ к европейским деньгам, а многие российские товары больше не могут продаваться в ЕС», — отметил он, говоря о мерах, которые принимают страны ЕС в отношении России.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.
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