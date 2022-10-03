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Политика

В НАТО объяснили невозможность ответить на просьбы Зеленского о помощи

Ведомости

Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи, заявил постпред ФРГ при организации Рюдигер Кёниг в интервью изданию Der Spiegel.

«Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться. Ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в этой войне», — отметил Кенинг.

По его словам, НАТО не может вмешиваться и вести военные действия на территории Украины, потому что это будет означать «большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран».

«Мы тоже посылаем Украине оружие и деньги — не совместно, как НАТО, — а это делают многие отдельные страны. Кроме того, Евросоюз ввел санкции в отношении России. Например, российские банки больше не могут получить доступ к европейским деньгам, а многие российские товары больше не могут продаваться в ЕС», — отметил он, говоря о мерах, которые принимают страны ЕС в отношении России.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных