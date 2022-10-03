В НАТО объяснили невозможность ответить на просьбы Зеленского о помощи

«Мы тоже посылаем Украине оружие и деньги — не совместно, как НАТО, — а это делают многие отдельные страны. Кроме того, Евросоюз ввел санкции в отношении России. Например, российские банки больше не могут получить доступ к европейским деньгам, а многие российские товары больше не могут продаваться в ЕС», — отметил он, говоря о мерах, которые принимают страны ЕС в отношении России.