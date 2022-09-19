Германия направит Украине еще две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo
Вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo, сообщается на странице бундесвера в Twitter.
«Мы держим свое обещание! На Украину доставят еще две ракеты-носителя MARS II и 50 Dingo», – говорится в сообщении.
Обучение украинских солдат должно начаться в Германии до конца месяца, добавили там.
Накануне газета Bild сообщила, что большинство членов немецкого правительства поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
В сентябре Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера. По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, она заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. Канцлер Олаф Шольц заявил о согласовании поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны, в свою очередь, стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.
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