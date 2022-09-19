Посол России назвал поставки оружия Украине Германией отказом от отношений с Москвой

По его словам, именно это всегда выделяло немцев из всех западных стран, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, «лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы». Нечаев считает, что поставки Киеву летального оружия немецкого производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — «это, безусловно, "красная черта"».