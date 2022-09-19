Посол России назвал поставки оружия Украине Германией отказом от отношений с Москвой
Германия отказывается от особых отношений с Россией, поставляя оружие Киеву, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — подчеркнул дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, именно это всегда выделяло немцев из всех западных стран, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, «лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы». Нечаев считает, что поставки Киеву летального оружия немецкого производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — «это, безусловно, "красная черта"».
В сентябре министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы ФРГ). По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, она заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. Канцлер Олаф Шольц заявил о согласовании поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом.
Ламбрехт накануне также заявила, что Германия не планирует поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения. «РИА Новости» со ссылкой на газету Bild ранее писало, что большинство членов немецкого правительства поддерживает передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2.
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