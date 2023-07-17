Госсекретарь США Блинкен прокомментировал атаку на Крымский мост

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в районе моста заявил, что поручил ФСБ, СК и другим ведомствам детально разобраться с произошедшим на мосту. Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта. Также глава государства заверил, что ответ со стороны России будет, а Министерство обороны России «готовит соответствующие предложения».