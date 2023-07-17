Госсекретарь США Блинкен прокомментировал атаку на Крымский мост
Киев сам решает, как вести боевые действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаку на Крымский мост.
По его словам, Соединенные Штаты мониторят ситуацию, но Украина решает самостоятельно, как вести боевые действия.
Ночью 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в районе моста заявил, что поручил ФСБ, СК и другим ведомствам детально разобраться с произошедшим на мосту. Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта. Также глава государства заверил, что ответ со стороны России будет, а Министерство обороны России «готовит соответствующие предложения».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ответом на атаку Крымского моста станет достижение всех целей военной операции на Украине.