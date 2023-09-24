СМИ узнали подробности уничтожения двух танков Leopard в зоне спецоперации
Два украинских танка Leopard немецкого производства были уничтожены бойцами Западной группировки войск Вооруженных сил России с применением артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом «РИА Новостям» рассказал разведчик первой гвардейской танковой армии.
«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Они выдвигались на огневые позиции. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», – пояснил разведчик.
Инцидент произошел в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Первый танк был поражен артиллерией, второй был выведен из строя после попадания беспилотника – взрыв повредил гусеницы Leopard, он попытался скрыться, но застрял. В результате экипажи покинули танки, которые, по словам российского бойца, плохо подходят для применения в данной местности.
Впоследствии оба танка были добиты при помощи «Ланцетов», ВСУ предприняли попытку эвакуации дорогой немецкой техники, однако она была сорвана огнем артиллерии.
22 сентября Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило, что российская армия уничтожила два немецких танка Leopard. 23 сентября стало известно об уничтожении очередного танка Leopard ВСУ, однако экипаж данной машины состоял из немцев.