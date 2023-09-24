Газета
Политика

СМИ узнали подробности уничтожения двух танков Leopard в зоне спецоперации

Ведомости

Два украинских танка Leopard немецкого производства были уничтожены бойцами Западной группировки войск Вооруженных сил России с применением артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом «РИА Новостям» рассказал разведчик первой гвардейской танковой армии.

«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Они выдвигались на огневые позиции. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», – пояснил разведчик.

Инцидент произошел в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Первый танк был поражен артиллерией, второй был выведен из строя после попадания беспилотника – взрыв повредил гусеницы Leopard, он попытался скрыться, но застрял. В результате экипажи покинули танки, которые, по словам российского бойца, плохо подходят для применения в данной местности.

Впоследствии оба танка были добиты при помощи «Ланцетов», ВСУ предприняли попытку эвакуации дорогой немецкой техники, однако она была сорвана огнем артиллерии.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о двух подбитых танках Leopard на купянском направлении

22 сентября Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило, что российская армия уничтожила два немецких танка Leopard. 23 сентября стало известно об уничтожении очередного танка Leopard ВСУ, однако экипаж данной машины состоял из немцев.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных