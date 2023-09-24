СМИ узнали подробности уничтожения двух танков Leopard в зоне спецоперации

Инцидент произошел в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Первый танк был поражен артиллерией, второй был выведен из строя после попадания беспилотника – взрыв повредил гусеницы Leopard, он попытался скрыться, но застрял. В результате экипажи покинули танки, которые, по словам российского бойца, плохо подходят для применения в данной местности.