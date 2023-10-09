Захарова: слова Буданова об атаках на ЗАЭС должны стать «холодным душем» для ООН

В интервью украинскому изданию NV Буданов рассказал, что ВСУ предпринимали три попытки атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, в августе 2022 г. спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы захватить станцию. После этого украинские военные пытались еще два раза высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. Все атаки были отбиты российской армией.