Захарова: слова Буданова об атаках на ЗАЭС должны стать «холодным душем» для ООН
Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках захватить Запорожскую АЭС подтверждает заявления Москвы об обстрелах станции, его слова должны стать «холодным душем» для ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что “не могут определить направление удара по станции”. Признание Буданова должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Москва неоднократно указывала на использование Киевом ЗАЭС в качестве «грязного ядерного оружия» и для шантажа Европы, отметила Захарова. Она подчеркнула, что Россия предоставила на всех специализированных площадках данные об обстрелах станции со стороны Украины. В заключение Захарова подчеркнула, что все, о чем заявляла Москва, «будет и дальше находить прямое подтверждение».
В интервью украинскому изданию NV Буданов рассказал, что ВСУ предпринимали три попытки атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, в августе 2022 г. спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы захватить станцию. После этого украинские военные пытались еще два раза высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. Все атаки были отбиты российской армией.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. Российские власти регулярно сообщают об обстрелах ЗАЭС и города Энергодара со стороны Украины.
В августе советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что станция остается мишенью для ВСУ, которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать объект дронами. По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС. При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты, подчеркнул он.