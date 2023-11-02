Захарова назвала антироссийскими призывы Израиля не ездить на Северный Кавказ

Она также обратила внимание, что митинги в поддержку Палестины «с явно антиизраильским подтекстом» проходят в странах НАТО. По ее словам, в протестах принимают «сотни тысяч и миллионы» людей в ряде государств – членов альянса, но при этом израильские власти не предостерегают своих граждан от поездок в эти страны.