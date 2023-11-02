Захарова назвала антироссийскими призывы Израиля не ездить на Северный Кавказ
Призывы властей Израиля к своим гражданам покинуть Северный Кавказ и не ездить туда носят антироссийский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на странице ведомства во «В контакте».
«Считаю, что подобные действия, подобные заявления просто нацелены против нашей страны и не имеют никакого отношения к реальности», – сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что реальность отражает реакция российских властей на произошедшие события. Она обратила внимание, что и руководство Дагестана сочло поведение жителей республики «позорящим регион». Дипломат выразила надежду, что именно такая позиция России будет доведена до народа Израиля.
Она также обратила внимание, что митинги в поддержку Палестины «с явно антиизраильским подтекстом» проходят в странах НАТО. По ее словам, в протестах принимают «сотни тысяч и миллионы» людей в ряде государств – членов альянса, но при этом израильские власти не предостерегают своих граждан от поездок в эти страны.
30 октября Совбез и МИД Израиля в совместном заявлении призвали сограждан покинуть Северный Кавказ и воздержаться от поездок туда на фоне прошедших накануне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Власти повысили предупреждение до четвертого уровня – самого высокого уровня опасности. Речь шла не только о Дагестане, но и о Чечне, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Краснодарском и Ставропольском краях.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа. В результате были задержаны 83 участника протестов, 15 из них уже арестованы по решению суда.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что перед законом ответят те участники протестов, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. В Кремле поддержали позицию властей республики.