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Общество

Захарова назвала антироссийскими призывы Израиля не ездить на Северный Кавказ

Ведомости

Призывы властей Израиля к своим гражданам покинуть Северный Кавказ и не ездить туда носят антироссийский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на странице ведомства во «В контакте».

«Считаю, что подобные действия, подобные заявления просто нацелены против нашей страны и не имеют никакого отношения к реальности», – сказала дипломат. 

Захарова подчеркнула, что реальность отражает реакция российских властей на произошедшие события. Она обратила внимание, что и руководство Дагестана сочло поведение жителей республики «позорящим регион». Дипломат выразила надежду, что именно такая позиция России будет доведена до народа Израиля. 

Она также обратила внимание, что митинги в поддержку Палестины «с явно антиизраильским подтекстом» проходят в странах НАТО. По ее словам, в протестах принимают «сотни тысяч и миллионы» людей в ряде государств – членов альянса, но при этом израильские власти не предостерегают своих граждан от поездок в эти страны. 

30 октября Совбез и МИД Израиля в совместном заявлении призвали сограждан покинуть Северный Кавказ и воздержаться от поездок туда на фоне прошедших накануне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Власти повысили предупреждение до четвертого уровня – самого высокого уровня опасности. Речь шла не только о Дагестане, но и о Чечне, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

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29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа. В результате были задержаны 83 участника протестов, 15 из них уже арестованы по решению суда.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что перед законом ответят те участники протестов, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. В Кремле поддержали позицию властей республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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