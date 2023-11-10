Число погибших в секторе Газа превысило 11 000 человек

Как сообщил ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, Турция, Израиль и Египет договорились о создании координационной группы по вывозу раненых и больных жителей сектора Газа. До этого в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.