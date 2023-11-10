Число погибших в секторе Газа превысило 11 000 человек
Количество погибших в секторе Газа на 10 ноября составило 11 025 человек, среди них 4506 детей, сообщил палестинский минздрав.
На территории анклава погибли 3027 женщин, 678 пожилых людей, свыше 27 000 пострадали. На Западном берегу реки Иордан – 183 погибших и около 2500 пострадавших.
Число погибших в Израиле, по последним данным, составляет более 1400 человек.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения боевиков также были похищены свыше 200 человек.
Как сообщил ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, Турция, Израиль и Египет договорились о создании координационной группы по вывозу раненых и больных жителей сектора Газа. До этого в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Согласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство. Как минимум 36 имен держателей российских паспортов из списка – женские. Европейских, включая славянские, женских имен в списке – 22.