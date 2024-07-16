Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам по России

Зеленский счел несправедливым, что Украина якобы знает российские позиции, с которых ведется обстрел, но не может ответить. Он добавил, что если Киев все-таки получит разрешение, то ВСУ будут применять собственное оружие для ударов по России. В то же время удары дальнобойным оружием по территории России «по-прежнему остаются непопулярным решением», отметил украинский лидер. Он добавил, что именно поэтому Киев должен продолжать «настаивать на большем».