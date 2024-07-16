Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам по России
Киев получает «позитивные сигналы» по вопросу использования средств дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Politico.
«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», – сказал он.
Зеленский счел несправедливым, что Украина якобы знает российские позиции, с которых ведется обстрел, но не может ответить. Он добавил, что если Киев все-таки получит разрешение, то ВСУ будут применять собственное оружие для ударов по России. В то же время удары дальнобойным оружием по территории России «по-прежнему остаются непопулярным решением», отметил украинский лидер. Он добавил, что именно поэтому Киев должен продолжать «настаивать на большем».
12 июля главный советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны – члены НАТО близки к тому, чтобы согласовать снятие ограничений на удары вглубь России. Он выразил мнение, что скоро Украина «получит это решение». До этого помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен говорил, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине. В Белом доме при этом подчеркивали, что власти США не планируют снимать ограничения на удары вглубь России.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
В Кремле подчеркнули, что создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов.