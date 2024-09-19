ТАСС: президент Экваториальной Гвинеи намерен встретиться с Путиным

Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо в 2023 г. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу анонсировал Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г.