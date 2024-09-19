ТАСС: президент Экваториальной Гвинеи намерен встретиться с Путиным
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетит Россию с визитом 25-28 сентября и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник агентства уточнил, что гвинейский президент собирается принять участие в Российской энергетической неделе. Он также намерен обсудить с Путиным вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики.
Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо в 2023 г. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу анонсировал Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г.
Директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко 27 марта сообщил, что диппредставительство России в Экваториальной Гвинее де-факто начинает свою работу.
Мбасого также посещал Россию в 2019 г. он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встречался с Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.