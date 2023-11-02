Лидер Экваториальной Гвинеи с третьей попытки встретился с Путиным

Лидер Экваториальной Гвинеи с третьей попытки встретился с ПутинымОн попросил провести саммит «Россия - Африка» в его стране, не подписавшей Римский статут
Президент России Владимир Путин встретился 2 ноября в Ново-Огарево с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, следует из сообщения Кремля. Мбасого, сумевший с третьей попытки встретиться с Путиным (в июне помешал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в сентябре он ограничился Минском по неизвестным причинам), предложил провести следующий саммит «Россия - Африка» в его стране, так как она не подписывала Римский статут и не выполняет решения Международного уголовного суда.
Путин обсудил с лидером страны, председательствующей в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, развитие связей региона с Россией и вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. В этом регионе она присутствует экономически и военно-технически в Центрально-Африканской республике (ЦАР), отделенной от гвинейской территорией соседнего Камеруна. При этом в самой Экваториальной Гвинее пока нет посольства России, оно должно открыться до конца года.
«У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон», – сказал Путин в приветственной речи, не упомянув, вопреки обыкновению, показатели двусторонней торговли.
Двусторонние переговоры прошли в закрытом формате и длились около часа, о чем сообщил сам российский лидер: «Сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили». После этого начались переговоры в широком формате между представителями правительств двух стран. «Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в нашей стране серьезный. Потенциально инвестиционные возможности большие», – сказал Путин, не уточнив каких-то конкретных количественных показателей, но заметил потенциал в сотрудничестве именно в сфере добычи полезных ископаемых.
Участники встречи в широком составе
Кроме Путина и Мбасого в переговорах приняли участие члены высокопоставленных делегаций двух стран. Гвинейскую сторону представили глава МИД Симеон Ойоно Эсоно, госминистр по особым поручениям Алехандро Эвуна Овоно Асангоно, министр по вопросам Кабинета гражданской службы Джоб Обианг Эсоно Мбенгоно, министр обороны Викториано Бибанг Нсуе Окомо и посол в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
«Что касается торгово-экономических связей, договорились предоставить слово нашим коллегам, которые здесь сегодня присутствуют», – сказал Путин. Гвинейский президент выразил энтузиазм по поводу возможного прибытия российских бизнесменов в страну, а также приветствовал ранее, в августе, анонсированные планы по открытию посольства России.
«Я считаю, что это очень, очень важное решение. Оно приведет к политическому развитию не только Экваториальной Гвинеи, но и Центральной Африки, поскольку Центральная Африка сталкивается с проблемами в области безопасности в Гвинейском заливе. Это зона свободной торговли государств, и мы подвергаемся террористическим актам, которые финансируются нашими врагами», – сказал Мбасого.
Экваториальная Гвинея интересна минеральными ресурсами, прежде всего уникальными месторождениями бокситов и алмазов, отмечает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. По ее словам, гвинейские алмазы «технические» – они идут в высокоточную индустрию, лазеры, медицинское оборудование и компьютеры нового поколения. Кроме того, продолжает Пискунова, Экваториальная Гвинея имеет запасы нефти и ведет ее разработку, что также представляет возможный интерес в плане договоренностей. Кроме того, для России это государство может быть интересно своими морскими портами. «Они могут использоваться для перевозки и транзита российских грузов, обслуживания российских судов в условиях международных запретов», – считает Пискунова.
Кроме экономических вопросов президент России указал, что обсудил с Мбасого и «обеспечение безопасности». «Договорились о том, что и как мы будем делать дальше по этому направлению», – сказал российский лидер. Гвинейский президент отметил, что Африка страдает от атак террористов и в связи с этим «Россия как ключевой партнер Африки должна следить за безопасностью африканских стран».
Мбасого также попросил Путина «дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия – Африка", если он может состояться на Африканском континенте». В обоснование он привел уже прошедшие в стране международные мероприятия – конференции Африканского союза, «Африка и арабский мир» и др. «У нас есть инфраструктура, и поэтому мы предлагаем свою кандидатуру на роль хозяйки саммита «Россия – Африка», – заверил гвинейский лидер.
При этом он отметил, что «есть определенные государства, которые сталкиваются с трудностями», но Экваториальная Гвинея не подписывала Римский статут и «отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим». «Экваториальная Гвинея – это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательства других государств. Поэтому мы выдвигаем кандидатуру на проведение конференции «Россия – Африка».
В середине июня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Мбасого прибудет в Минск и в Москву 27 июня. После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23–24 июня президент Экваториальной Гвинеи перенес намеченные визиты в Белоруссию и Россию. 7 сентября Мбасого все же прибыл в Минск, но Москву так и не посетил. При этом Мбасого уже посещал Россию – в 2019 г. он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встречался с Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.