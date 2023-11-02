Лидер Экваториальной Гвинеи с третьей попытки встретился с Путиным

В середине июня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Мбасого прибудет в Минск и в Москву 27 июня. После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23–24 июня президент Экваториальной Гвинеи перенес намеченные визиты в Белоруссию и Россию. 7 сентября Мбасого все же прибыл в Минск, но Москву так и не посетил. При этом Мбасого уже посещал Россию – в 2019 г. он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встречался с Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.