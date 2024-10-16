Канада направила фрегат для контроля исполнения санкций СБ ООН в отношении КНДР

«Горизонт» - это миссия по обеспечению передового присутствия Канады в Индо-Тихоокеанском регионе для содействия миру, стабильности и международному порядку, основанному на правилах. «Неон» - это операция, связанная с поддержкой реализации санкций ООН, введенных против Северной Кореи.



Экипаж HMCS Ottawa также проведет совместные учения с международными союзниками и партнерами Канады.