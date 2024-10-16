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Канада направила фрегат для контроля исполнения санкций СБ ООН в отношении КНДР

Ведомости

Канада направила свой фрегат HMCS Ottawa в Индо-Тихоокеанский регион для участия в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета безопасности ООН (СБ ООН) в отношении КНДР, говорится в заявлении министерства обороны страны.

HMCS Ottawa пересечет Тихий океан в рамках операций «Горизонт» и «Неон».

«Горизонт» - это миссия по обеспечению передового присутствия Канады в Индо-Тихоокеанском регионе для содействия миру, стабильности и международному порядку, основанному на правилах. «Неон» - это операция, связанная с поддержкой реализации санкций ООН, введенных против Северной Кореи.

Экипаж HMCS Ottawa также проведет совместные учения с международными союзниками и партнерами Канады.

Режим санкций СБ ООН в отношении КНДР ужесточался 10 раз с 2006 г. Последняя соответствующая резолюция была одобрена СБ в декабре 2017 г. Аналогичный документ в мае 2022 г. был ветирован Китаем и Россией.

11 октября КНДР предупредила Сеул о приведении в полную готовность наступательных средств. Эксперты начали говорить о возможной эскалации между двумя странами.

15 октября северокорейские военные подорвали участки дорог в Республике Корея к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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