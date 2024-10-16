Канада направила фрегат для контроля исполнения санкций СБ ООН в отношении КНДР
Канада направила свой фрегат HMCS Ottawa в Индо-Тихоокеанский регион для участия в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета безопасности ООН (СБ ООН) в отношении КНДР, говорится в заявлении министерства обороны страны.
HMCS Ottawa пересечет Тихий океан в рамках операций «Горизонт» и «Неон».
«Горизонт» - это миссия по обеспечению передового присутствия Канады в Индо-Тихоокеанском регионе для содействия миру, стабильности и международному порядку, основанному на правилах. «Неон» - это операция, связанная с поддержкой реализации санкций ООН, введенных против Северной Кореи.
Экипаж HMCS Ottawa также проведет совместные учения с международными союзниками и партнерами Канады.
Режим санкций СБ ООН в отношении КНДР ужесточался 10 раз с 2006 г. Последняя соответствующая резолюция была одобрена СБ в декабре 2017 г. Аналогичный документ в мае 2022 г. был ветирован Китаем и Россией.
11 октября КНДР предупредила Сеул о приведении в полную готовность наступательных средств. Эксперты начали говорить о возможной эскалации между двумя странами.
15 октября северокорейские военные подорвали участки дорог в Республике Корея к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ.