ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Новое межгосударственное соглашение заменило собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. и 2001 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве). Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснял, что новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух государств. При этом документ не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать тематику безопасности.