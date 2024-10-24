ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДРОн был заключен в рамках визита Владимира Путина в Северную Корею
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
14 октября документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Решение о ратификации договора принято «исходя из общего стремления и желания сохранять исторически сформировавшиеся традиции российско-корейской дружбы, сотрудничества» с целью выстраивать «межгосударственные отношения новой эпохи», тем самым «способствуя процветанию и благополучию народов двух стран».
19 июня Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соглашение было заключено в рамках визита президента России в Северную Корею.
Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.
Новое межгосударственное соглашение заменило собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. и 2001 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве). Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснял, что новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух государств. При этом документ не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать тематику безопасности.