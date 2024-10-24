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ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Он был заключен в рамках визита Владимира Путина в Северную Корею
Ведомости

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

14 октября документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Решение о ратификации договора принято «исходя из общего стремления и желания сохранять исторически сформировавшиеся традиции российско-корейской дружбы, сотрудничества» с целью выстраивать «межгосударственные отношения новой эпохи», тем самым «способствуя процветанию и благополучию народов двух стран».

19 июня Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соглашение было заключено в рамках визита президента России в Северную Корею.

Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.

Новое межгосударственное соглашение заменило собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. и 2001 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве). Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснял, что новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и произошедшими изменениями в отношениях двух государств. При этом документ не будет направлен против третьих стран, хотя и может затрагивать тематику безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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