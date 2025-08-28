Киев вызвал посла Венгрии из-за санкций против командира сил беспилотных систем

До этого Сийярто заявлял, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» наносят ущерб в первую очередь Венгрии и Словакии. В августе он дважды информировал о временной приостановке поставок – 13 и 18 числа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась, но последняя атака приостановила их на пять дней.