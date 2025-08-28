Киев вызвал посла Венгрии из-за санкций против командира сил беспилотных систем
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии после того, как Будапешт запретил въезд в страну командующему сил беспилотных систем Украины Роберту «Мадяру» Бровди. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.
«Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков», – написал Сибига в соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого подчеркивал, что Бровди является этническим венгром и гражданином Украины. По его словам, если Венгрия действительно закрыла командиру въезд в страну и Шенгенскую зону, это может вызвать лишь возмущение.
28 августа венгерское правительство объявило о запрете на въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону для командира ответственной за удар по нефтепроводу «Дружба» воинской части.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что речь идет о посягательстве на суверенитет страны, поставившем под угрозу энергетическую безопасность и «фактически вынудившем использовать стратегические резервы».
До этого Сийярто заявлял, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» наносят ущерб в первую очередь Венгрии и Словакии. В августе он дважды информировал о временной приостановке поставок – 13 и 18 числа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась, но последняя атака приостановила их на пять дней.