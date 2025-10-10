Газета
Путин: СНГ утвердило статус авторитетного интеграционного объединения

Содружество независимых государств утвердилось как авторитетное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

«За более чем три десятилетия Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения», – отметил глава государства.

По его словам, самое главное заключается в том, что удалось сохранить площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство сохранить.

Путин прибыл на саммит СНГ

Политика / Международные отношения

Путин подчеркнул, что экономическое взаимодействие между странами СНГ продолжает укрепляться. В 2024 г. товарооборот России с партнерами по Содружеству вырос на 7% и достиг $112 млрд. По словам российского лидера, последовательно улучшается структура торговли, что чрезвычайно важно. Это происходит за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Президент отметил, что происходит «облагораживание товарооборота».

Он также отметил, что страны СНГ выстраивают устойчивую финансовую инфраструктуру, независимую от внешнего влияния. «Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах», – подчеркнул российский лидер.

10 октября завершается государственный визит Путина в Таджикистан. Накануне он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, по итогам которых подписано совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества, а также ряд соглашений, включая документ о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Также в Душанбе состоялась встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На ней российский лидер отдельно затронул тему расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г.

Также президент России принял участие в саммите «Россия – Центральная Азия», где подчеркнул готовность Москвы и дальше укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения со странами региона.