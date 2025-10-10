Путин: СНГ утвердило статус авторитетного интеграционного объединения

Путин подчеркнул, что экономическое взаимодействие между странами СНГ продолжает укрепляться. В 2024 г. товарооборот России с партнерами по Содружеству вырос на 7% и достиг $112 млрд. По словам российского лидера, последовательно улучшается структура торговли, что чрезвычайно важно. Это происходит за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Президент отметил, что происходит «облагораживание товарооборота».