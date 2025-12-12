Хегсет отстранил Дрисколла от участия в украинском урегулировании
Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, министр превысил свои полномочия. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.
Собеседники газеты характеризуют Хегсета как «все более параноидального». По данным Telegraph, глава Пентагона «усмирил» Дрисколла, который, по его мнению, действовал излишне активно.
Министр армии США должен был вернуться на Украину для продолжения переговоров и принять участие во встрече в Париже 1 декабря. Но этого не произошло, что, по мнению источников газеты, свидетельствует о борьбе за контроль над мирным процессом в Белом доме.
В ноябре Дрисколл посещал Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, военными и депутатами республики. В ходе встречи министр армии США передал украинскому лидеру письменный вариант плана и стороны договорились об «агрессивном графике» его подписания.
Позже президент США Дональд Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем.