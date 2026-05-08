Euroclear перечислила 6,6 млрд евро из доходов от активов РФ Украине
Бельгийский депозитарий Euroclear перечислил около 6,6 млрд евро в европейский фонд помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в отчетности компании за I квартал 2026 г.
Доходы Euroclear от российских активов за январь – март составили 1,1 млрд евро, что на 23% меньше показателя годом ранее. В компании объяснили снижение падением процентных ставок.
В I квартале 2026 г. Euroclear также зарезервировал 744 млн евро в качестве специального взноса, который направляется Евросоюзом на поддержку Украины. Следующий платеж в европейский фонд, как ожидается, составит около 1,4 млрд евро и будет перечислен в июле 2026 г.
На конец марта 2026 г. на балансе Euroclear находились замороженные российские активы на сумму около 200 млрд евро.
23 апреля стало известно, что Евросоюз может использовать замороженные активы России для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро. 25 государств – членов ЕС согласились, что одобренный кредит должен быть погашен Украиной только после получения «репараций», до этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться. «Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они ни удерживались, незаконно», – сказал представитель Кремля.