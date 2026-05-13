IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%
Главная / Политика /

Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели

Ведомости

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели. Об этом пишет New York Post со ссылкой на сотрудника Белого дома Себастьяна Горку. По его словам, документ находится в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете.

По словам Горки, Трамп оставил Вэнсу точные инструкции на случай, если тому придется занять пост главы государства во время его второго президентского срока.

Горка, курирующий контртеррористическую стратегию администрации Трампа, отметил, что власти США располагают «протоколами» на случай устранения президента иностранным государством или другим «враждебным игроком». В частности, он упомянул Китай, но подчеркнул, что не считает подобный сценарий вероятным.

В январе Трамп уже заявлял, что оставил «очень жесткие инструкции» на случай покушения со стороны Ирана. Тогда президент США говорил, что Вашингтон «уничтожит» страну, если с ним что-либо случится. При этом он не упоминал о письме для Вэнса.

4 мая возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. После появления информации о стрельбе Секретная служба США ввела режим локдауна и усилила меры безопасности, оцепив несколько зон, включая пресс-офис.

26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США и членов его кабинета покинуть бальный зал.

После задержания Коул Аллен признался правоохранителям, что хотел ликвидировать представителей администрации Трампа.

