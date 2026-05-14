МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

Министерство иностранных дел ОАЭ опровергло информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил страну. Такое заявление ведомство опубликовало в соцсети Х.

В Абу-Даби подчеркнули, что отношения с Израилем развиваются в рамках Авраамовых соглашений, а «любые утверждения о необъявленных визитах или сделках абсолютно безосновательны».

Ранее канцелярия израильского премьера в соцсети Х сообщила, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном.

В сообщении отмечалось, что визит состоялся «в разгар операции "Рычащий лев"». В канцелярии Нетаньяху заявили, что поездка привела к «историческому прорыву» в отношениях между Израилем и ОАЭ.

12 мая ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия, сообщал The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.

4 мая израильская система противовоздушной обороны (ПВО), установленная в ОАЭ, перехватила иранскую ракету. По данным телеканала, Израиль тайно разместил в ОАЭ систему противовоздушной обороны «Железный купол» в начале войны с Ираном. 

