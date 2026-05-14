Богомаз поблагодарил Путина и земляков после ухода с поста губернатора
Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал прощальное обращение к жителям региона. Он поблагодарил президента за доверие и земляков за поддержку. Владимир Путин принял отставку Богомаза по собственному желанию 13 мая. Врио главы региона назначен Егор Ковальчук.
«Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку. Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине», – написал Богомаз в Telegram. По его словам, совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям.
13 мая президент также принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В своем обращении по случаю отставки он также поблагодарил президента, жителей и критиков.
В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза врио губернатора после отставки Николая Денина. В сентябре 2015 г. Богомаз официально вступил в должность, выиграв выборы. В 2020 г. он переизбрался на второй срок, а в 2021 г. отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы остаться в регионе. Переизбрался в 2025 гг. О его возможной отставке 6 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 мая заявил, что Гладкову и Богомазу предложат новые должности.