CNY Бирж.10,779-0,34%VEON-RX66,5+2,31%LIFE2,865-1,04%IMOEX2 682,67-0,45%RTSI1 152,27-0,45%RGBI119,440%RGBITR782,38+0,03%
Политика

Богомаз поблагодарил Путина и земляков после ухода с поста губернатора

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал прощальное обращение к жителям региона. Он поблагодарил президента за доверие и земляков за поддержку. Владимир Путин принял отставку Богомаза по собственному желанию 13 мая. Врио главы региона назначен Егор Ковальчук.

«Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку. Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине», – написал Богомаз в Telegram. По его словам, совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям.

13 мая президент также принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В своем обращении по случаю отставки он также поблагодарил президента, жителей и критиков.

В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза врио губернатора после отставки Николая Денина. В сентябре 2015 г. Богомаз официально вступил в должность, выиграв выборы. В 2020 г. он переизбрался на второй срок, а в 2021 г. отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы остаться в регионе. Переизбрался в 2025 гг. О его возможной отставке 6 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 мая заявил, что Гладкову и Богомазу предложат новые должности.

