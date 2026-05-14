Политика

Песков: живая реакция на пуск «Сармата» говорит о понимании Западом его значения

РФ удалось гарантировать свою безопасность на годы вперед, подчеркнули в Кремле
В западной прессе много шума после успешного испытания ракетного комплекса «Сармат», что говорит о понимании Западом его значения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Кто-то говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности», – отметил представитель Кремля.

Другие же, по его словам, пытаются «умалять технические характеристики» ракеты. В любом случае, живая реакция говорит о том, что в мире понимают значение запуска ракетного комплекса.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешных результатах испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Комплекс планируют поставить на боевое дежурство до конца этого года. В тот же день Россия направила уведомления об испытаниях США и другим странам.

МИД КНР заявил, что «принял к сведению» сообщения об испытаниях. Официальной реакции Вашингтона на запуск ракеты в Москве не слышали, сообщили в Кремле.

