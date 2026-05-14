Путин наградил брянского экс-губернатора Богомаза орденом Александра Невского

В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Николая Денина. В 2015 г. он победил на выборах и официально возглавил регион. В 2020 г. Богомаз был переизбран на второй срок. В 2021 г. политик отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы продолжить работу в Брянской области. В 2025 г. он вновь переизбрался на пост губернатора.