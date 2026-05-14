Путин наградил брянского экс-губернатора Богомаза орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин на церемонии представления врио главы региона Егора Ковальчука.
«Хотел бы поблагодарить Александра Васильевича Богомаза <...> за многолетнюю работу на благо Брянской области и России», – сказал Еремин (цитата по ТАСС).
13 мая Кремль сообщил, что Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.
14 мая Богомаз опубликовал прощальное обращение к жителям Брянской области. Он поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, а жителей региона – за поддержку. «Наша с вами совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям, реализовать множество важных для жителей проектов», – написал он в Telegram.
В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Николая Денина. В 2015 г. он победил на выборах и официально возглавил регион. В 2020 г. Богомаз был переизбран на второй срок. В 2021 г. политик отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы продолжить работу в Брянской области. В 2025 г. он вновь переизбрался на пост губернатора.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявлял, что бывшие губернаторы Брянской и Белгородских областей Богомаз и Гладков показали свою высокую эффективность при работе в регионах. Он пояснял, что им «будут предложены варианты трудоустройства».