Пашинян сообщил о договоренностях с Мишустиным по торговым ограничениям
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренностей с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным по вопросу ограничений на импорт армянской продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пашиняна, в ходе переговоров с главой российского правительства был достигнут ряд договоренностей. Глава правительства Армении не стал раскрывать содержание достигнутых договоренностей, отметив, что о результатах станет известно после их практической реализации.
Пашинян также назвал искренним и дружеским общение с Мишустиным.
6 июля армянский премьер прибыл в Россию с рабочим визитом на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с Мишустиным. Во время переговоров он заявил, что Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях. В ответ Мишустин отметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов.
С конца мая Россия начала вводить запрет на ввоз товаров из Армении. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений.