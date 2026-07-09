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Пашинян сообщил о договоренностях с Мишустиным по торговым ограничениям

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренностей с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным по вопросу ограничений на импорт армянской продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, в ходе переговоров с главой российского правительства был достигнут ряд договоренностей. Глава правительства Армении не стал раскрывать содержание достигнутых договоренностей, отметив, что о результатах станет известно после их практической реализации.

Пашинян также назвал искренним и дружеским общение с Мишустиным.

Главное из переговоров Мишустина и Пашиняна

Экономика

6 июля армянский премьер прибыл в Россию с рабочим визитом на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с Мишустиным. Во время переговоров он заявил, что Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях. В ответ Мишустин отметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов.

С конца мая Россия начала вводить запрет на ввоз товаров из Армении. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений.

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