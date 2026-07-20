Новый премьер Британии провел телефонный разговор с Трампом
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал Sky News.
Беседа состоялась после официальной передачи власти от Кира Стармера новому главе британского правительства. Содержание переговоров и темы, которые обсуждали лидеры двух стран, не раскрываются.
Бернэм в своей первой речи после вступления в должность пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий. Бернэм также пообещал изменить подход к управлению страной, сделав британскую политику «более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков».
20 июля Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщил об официальном вступлении Бернэма в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В этот же день король Великобритании принял отставку Стармера с поста премьер-министра и первого лорда казначейства. До этого Стармер заявил, что завершил работу во главе правительства, отметив, что за шесть лет руководства Лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.
Председатель национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд 17 июня сообщала об избрании Бернэма новым лидером партии. Поскольку лейбористы сохраняют большинство в парламенте, это открыло ему путь к назначению премьер-министром после завершения конституционных процедур.