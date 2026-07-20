Новый премьер Британии провел телефонный разговор с Трампом

Бернэм в своей первой речи после вступления в должность пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий. Бернэм также пообещал изменить подход к управлению страной, сделав британскую политику «более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков».