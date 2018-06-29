Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Борис Минц уступит офисы миноритариям
Борис Минц выкупает доли миноритарных акционеров O1 Properties
Эта сделка нужна, чтобы урегулировать спор с кредитором
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Главная задача предпринимателя – погасить долги
Артем Геодакян / ТАСС
О1 Group Бориса Минца станет единоличным владельцем O1 Properties. Она выкупает доли миноритариев последней – группы «Ист» Александра Несиса и владельцев девелоперской компании Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина, рассказали знакомый Минца, партнер O1 Properties и два человека, близких к ее акционерам.
O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А: 15 бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м, среди которых «Белая площадь» рядом со ст. м «Белорусская» и Vivaldi Plazа у ст. м. «Павелецкая». На конец 2017 г. О1 Group принадлежало 71% O1 Properties, 12,8% – группе «Ист», 11,2% – Баринскому и Зубрилину, 4,3% – Goldman Sachs.
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