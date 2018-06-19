Компания Бориса Минца допустила дефолт по трем из пяти выпусков облигаций Сергей Портер / Ведомости

SPV – компания О1 Group Бориса Минца, «О1 груп финанс», допустил еще один дефолт по облигациям. Компания не смогла заплатить четвертый купон на 124,65 млн руб. по выпуску на 5 млрд руб., следует из ее сообщения. Причина – нехватка средств на расчетном счете. Ранее по этому выпуску компания не прошла оферту. Сегодня, 19 июня, по этим бондам закончился срок технического дефолта, и он стал реальным.

Это уже третий реальный дефолт по бондам «О1 груп финанс» – всего у компании пять выпусков бондов на 87 млрд руб. Поручителем по ним является О1 Group Limited. В мае компания не выплатила купон по выпуску на 14 млрд руб., а затем – по выпуску на 3 млрд руб. «О1 груп финанс» сообщала о планах по реструктуризации выпуска бондов на 14 млрд руб.

Дефолт по бондам «О1 групп финанс» задел и другую структуру, принадлежащую O1 Group, – O1 Properties. После технического дефолта «О1 групп финанс» по бумагам на 14 млрд руб. Moody’s снизило рейтинг O1 Properties с B1 до B3, оставив его на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения. В июне рейтинг O1 Properties снизило S&P, объяснив это возросшей вероятностью смены контроля в компании. А в случае смены контроля кредиторы О1 Properties могут выдвинуть требование о немедленной выплате долга. Это предусматривают условия выпуска еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2021 г., а также по основной части обеспеченных кредитов компании.

О1 Properties может перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), рассказывали источники «Ведомостей». Эту компанию нанял концерн «Россиум» Романа Авдеева – для работы над структурированием сделки по возврату средств после того, как подконтрольный «Россиуму» Московский кредитный банк (МКБ) передал концерну долг O1 Group в размере 25 млрд руб. Залог по этому долгу – контрольный пакет акций О1 Properties, пишут аналитики S&P. Заложены 62,5%, указывало агентство Moody's, а крупный платеж O1 Group по этому долгу предстоит в июне. Если O1 Group не исполнит обязательств по кредиту, она может потерять контроль над O1 Properties, писали аналитики Moody's.

«Ведомости» ожидают ответа от O1 Group.