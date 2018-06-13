S&P снизило рейтинг О1 Properties Бориса Минца Евгений Разумный / Ведомости

S&P снизило рейтинг О1 Properties Бориса Минца с В до В-. Вероятность смены контроля в компании выросла после дефолта материнской O1 Group и выхода из ее капитала Goldman Sachs, использовавшего опцион пут, пишет агентство. Goldman Sachs продал 4,33% акций О1 Properties структурам Минца. В случае смены контроля кредиторы О1 Properties могут выдвинуть требование о немедленной выплате долга. Это предусматривают условия выпуска еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2021 г., а также по основной части обеспеченных кредитов компании.

Неясно, произойдет ли предполагавшаяся сделка по продаже контрольного пакета акций О1 Properties компании Laysa Group, пишут аналитики S&P, «поскольку другие организации также заинтересованы в получении контроля над О1 Properties». Что это за организации, агентство не указывает. Один из кредиторов О1 Properties, два партнера компании и человек, близкий к ее акционерам, рассказывали «Ведомостям», что компания может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Эту компанию нанял концерн «Россиум» Романа Авдеева – для работы над структурированием сделки по возврату средств после того, как подконтрольный «Россиуму» Московский кредитный банк (МКБ) передал концерну долг O1 Group в размере 25 млрд руб. Залог по этому долгу – контрольный пакет акций О1 Properties, пишут аналитики S&P. Заложены 62,5%, указывало агентство Moody's, а крупный платеж O1 Group по этому долгу предстоит в июне. Если O1 Group не исполнит обязательств по кредиту, она может потерять контроль над O1 Properties, писали аналитики Moody's, также отмечая, что смена акционера может стать триггером для досрочного погашения еврооблигаций на $350 млн, а это существенно увеличивает риск дефолта. Агентство также снизило рейтинг O1 Properties: с В1 до В3.

«Мы полагаем, что O1 Group все сложнее обслуживать свои долговые обязательства, включая этот кредит», – пишут аналитики S&P. Они также указывают, что руководство О1 Properties планирует принять от O1 Group обязательства по выплате кредита на $176 млн, выданного под гарантии О1 Properties. А показатели ликвидности О1 Properties S&P оценивает как «менее чем адекватные», поскольку вероятны дополнительные выплаты в пользу акционеров O1 Group или нового контролирующего акционера, а позиции самой компании на публичных рынках заемного капитала слабые. Если долговая нагрузка O1 Properties увеличится еще значительнее (помимо кредита на сумму $175 млн, который будет принят с баланса O1 Group), это может создать дополнительное давление на уже слабые характеристики кредитоспособности компании, резюмируют аналитики агентства.

Кроме того, продолжается судебное разбирательство между O1 Group и санированным банком «ФК Открытие», указывают аналитики S&P, и небольшой актив О1 Properties остается под арестом. С иском «ФК Открытие» обратился в московский арбитраж в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными. В частности, «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», досрочные расторжения кредитных договоров и возврат кредитов структурами О1 Group. Фактически речь идет о замене на балансе банка обеспеченных кредитов, выданных структурам О1, необеспеченными облигациями на 30 млрд руб.

По ходатайству истца суд наложил арест на несколько активов O1 Group, среди которых акции материнской компании О1 Properties и бизнес-центр Nevis на ул. Щепкина. В феврале и апреле 2018 г. эти решения подтвердили и апелляционная, и кассационная инстанции. Следующее заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 28 июня. Однако в начале июня Высокий суд Англии и Уэльса решил, что «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых.

«Ведомости» направили запрос в О1 Group.