Аномалии кунцевского дела

Как жители столичного района воюют с мэрией против принудительного сноса своих домов. Что на самом деле происходит в судах

История с жителями 47–48-го кварталов московского района Кунцево прогремела на всю страну осенью этого года. Но началась она намного раньше. Активисты пришли с просьбой обжаловать проект планировки, который их не устраивал, и требовали переезда из комфортных квартир (отличные планировки, по два балкона в квартире, высокие потолки, большие кухни). Их дома проект предлагает снести, чтобы освободить территорию под застройку ГК ПИК.

Что решил Верховный суд

В ноябре текущего года состоялось судебное заседание, о котором в СМИ потом писали, что Верховный суд (ВС) узаконил выселение москвичей из их собственных домов. На самом деле в тот раз суд просто рассматривал просьбу жителей района обжаловать изданное в 2017 г. постановление № 903 московских властей о проекте планировки 47-го и 48-го кварталов в Кунцеве. И в данном случае Верховный суд являлся не высшей инстанцией, а апелляционной: учитывая особенности дела, рассмотрение его началось сразу в Мосгорсуде, минуя районный и мировой.

Таким образом, то заседание носило, скорее, технический характер. Постановление позволит нам ускорить развитие событий и получить адресный перечень, который мы уже сможем серьезно обжаловать и к тому же получить более внятную информацию.

Постановление № 903 не регулирует вопрос изъятия имущества у собственников, не регулирует вопросы сноса, компенсации и переезда. Оно не регулирует гражданские, жилищные и земельные правоотношения и не является основанием для прекращения прав собственности на недвижимость. В общем, это только документация, направленная на планировку территории. Документация, на основании которой не возникает никаких взаимоотношений. Это постановление то ли будет реализовываться, то ли не будет. В Москве сейчас есть около пяти утвержденных аналогичных проектов территории – например, в Фили-Давыдкове и Хорошево-Мневниках. Власти утвердили эти проекты, но не смогли их реализовать – вероятно, по тем же причинам, по которым сейчас пока не могут реализовать проект в Кунцеве.

Мы обсуждали этот вопрос в Верховном суде, и я говорила, что ситуация абсурдна, а значит, для нас как для истцов она неплохая. Мы бы хотели, чтобы ВС отменил решение Мосгорсуда, признав постановление № 903 незаконным. Тогда все мучения жителей Кунцева, наверное, прекратились бы. Но если решение остается в силе, мы получаем так называемую преюдицию – ситуацию, когда между сторонами был какой-то спор и суд уже установил определенный статус, который больше не надо доказывать, а можно просто на него ссылаться. В нашем случае Верховный суд написал, что постановление № 903 ни к стройке, ни к чему-либо еще отношения не имеет. Это план, проект, вопрос реализации которого не решен. Еще раз: суд не рассматривал вопрос о законности сноса конкретных 37 домов.

Война с призраком

Но при этом, по сути, мы вынуждены воевать с очень абстрактным планом, где даже не указано, что за дома подлежат сносу. Кроме того, с точки зрения действующего российского законодательства это невозможная ситуация, потому что по Градостроительному кодексу у нас в первую очередь утверждаются правила землепользования, утверждается адресный перечень домов и правовое основание для их сноса. Только после этого можно начинать что-то планировать. Но, к сожалению, по этой категории дел в Москве все происходит наоборот: сначала – проект (пришли – посмотрели – понравилось – приняли), а потом под этот проект начинают вносить изменения.

Странно выглядит и аргументация необходимости сноса. Дома предполагается сносить по программе комплексной реконструкции кварталов, в которую попало и Кунцево, – те самые 47-й и 48-й кварталы. Эта программа входила в старую программу реконструкции ветхого и аварийного жилья и закончилась в 2010 г. К тому моменту в районе было снесено три дома, жители которых благополучно переехали.

Ни один из 37 домов официально не имеет статуса ветхого или аварийного. Занятно, что в ходе одного из ноябрьских судебных заседаний фигурировали заключения Мосжилинспекции о том, что дома в очень плохом состоянии, текущий ремонт отсутствует и срочно требуется капитальный. Между тем, в нескольких домах капремонт проводился в 2017 г. и в одном из них по документам менялись батареи. Сейчас Мосжилинспекция их не обнаружила и заявила, что нужны новые. Опять. Кстати, в этом же доме, по данным Мосжилинспекции, до капитального ремонта износ был 37%, а после работ вырос до 47%. В общем, либо в суде используются подложные доказательства, либо надо возбуждать уголовное дело в отношении Фонда капремонта (ФКР) и подрядчиков.

Снести нельзя построить

Важны и другие процедуры, проводившиеся по Кунцеву. Так, например, публичные слушания были не более чем театральным представлением, в котором (и мы точно это знаем!) участвовали приглашенные актеры, своевременно подававшие нужные реплики. И этот фарс нам тоже пришлось обжаловать в суде, так что вот вам еще один парадокс: обжалуем то, чего не было.

Любопытно и следующее: совет муниципальных депутатов единогласно проголосовал за запрет такого проекта планировки и сделал соответствующее обращение. В ответ – тишина.

Совсем уж нелепо выглядит ситуация с учетом мнения местных жителей. Из 37 домов в 17 прошли общие собрания собственников, на которых жители постановили, что они не хотят участвовать в проекте реконструкции и выходят из любой программы, предусматривающей снос их домов (будь то реновация, реконструкция или что-то еще). Собрания были законны, своевременны и правильно задокументированы. При этом все сроки обжалования прошли, так что законное волеизъявление должно быть учтено. При этом вызывает вопрос, почему из реновации можно выйти, а из реконструкции нельзя. При том что Конституция на всю страну общая и защищает права всех граждан одинаково.

Еще одна аномалия, которую приходится наблюдать в этом деле, – требования к процедуре утверждения планировки уже застроенной территории. Логично, что в ней намного больше требований, чем в статье о застройке свободных территорий. Но, судя по всему, правительство Москвы при утверждении проекта застройки не учитывало объективную реальность и не понимало, что принимает проект именно на застроенной территории. Иначе власти вряд ли смогли бы принять столь странный проект. Поэтому, по всей видимости, они сделали вид, что это проект незастроенной территории и повышенных требований Градостроительного кодекса к нему применять не нужно.

Есть только два случая, когда государство имеет право принудительно человека выселить. Первое – признание его жилья аварийным, а значит, несущим риск для жизни и здоровья жильцов. Второе – изъятие участка для госнужд. Но к этому моменту нужно относиться очень серьезно: это должны быть действительно госнужды, а не какая-нибудь коммерческая застройка.

В свете последних событий и вообще того, что этот вопрос возник, частная собственность в Москве всерьез оказалась под угрозой. В принципе, зачем утверждать проект, который заведомо будет невозможно реализовать, я не знаю. Но… Застройщик захотел разработать проект – он его разработал. Дальше – тишина.

Москвичи против ПИК и мэрии города. Что происходит в Кунцеве