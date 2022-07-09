Венедиктов зарегистрировал юридическое лицо «Иноагент Аав»
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иностранным агентом) зарегистрировал юридическое лицо «Иноагент Аав» с правом на издательскую деятельность, передает «РИА Новости».
«Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус (иноагента. — Ред.)», — сказал агентству Венедиктов. Он также добавил, что издавать ничего не планирует.
В конце июня Черемушкинский суд Москвы отклонил административный иск бывшего главреда «Эхо Москвы» к Минюсту о признании незаконным решения, по которому он был включен в реестр СМИ-иноагентов, передавал «Интерфакс».
В ведомстве указали на то, что Венедиктов распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, а также получал иностранное финансирование. Представители журналиста сообщили, что обжалуют решение суда.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым. Сам Венедиктов был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце апреля.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.