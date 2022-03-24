Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов обратится в полицию после угроз в его адрес
Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что неизвестные подбросили под его дверь свиную голову в парике. Фотографии случившегося журналист разместил в своем Telegram-канале. На дверь его квартиры также наклеили изображение герба Украины с антисемитской надписью на немецком языке.
«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал Венедиктов.
Журналист заявил, что обратится в полицию. По его словам, свиную голову к его двери подбросил человек, одетый в форму службы доставки еды Delivery Club. В компании ему сообщили, что человек был в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже не выдается курьерам, а по его адресу никаких заказов не зафиксировано.
«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», — сказал он «Интерфаксу».
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.
«Эхо Москвы» начало вещание 22 августа 1990 г. Единственный раз радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 г. во время путча ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.