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Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов обратится в полицию после угроз в его адрес

Ведомости

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что неизвестные подбросили под его дверь свиную голову в парике. Фотографии случившегося журналист разместил в своем Telegram-канале. На дверь его квартиры также наклеили изображение герба Украины с антисемитской надписью на немецком языке.

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал Венедиктов.

Журналист заявил, что обратится в полицию. По его словам, свиную голову к его двери подбросил человек, одетый в форму службы доставки еды Delivery Club. В компании ему сообщили, что человек был в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже не выдается курьерам, а по его адресу никаких заказов не зафиксировано.

«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», — сказал он «Интерфаксу».

1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.

«Эхо Москвы» начало вещание 22 августа 1990 г. Единственный раз радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 г. во время путча ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

Ранее по теме: «Эхо Москвы»: история радиостанции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных