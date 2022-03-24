Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов обратится в полицию после угроз в его адрес

Журналист заявил, что обратится в полицию. По его словам, свиную голову к его двери подбросил человек, одетый в форму службы доставки еды Delivery Club. В компании ему сообщили, что человек был в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже не выдается курьерам, а по его адресу никаких заказов не зафиксировано.