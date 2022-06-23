Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов
Черемушкинский суд Москвы отклонил административный иск бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова к Минюсту о признании незаконным решения, по которому он был включен в реестр СМИ-иноагентов, передает «Интерфакс».
«В удовлетворении искового заявления отказать», — огласил судья Николай Алексеев. В ведомстве указали на то, что Венедиктов распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, а также получал иностранное финансирование. Представители журналиста сообщили, что обжалуют решение суда.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым. Сам Венедиктов был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце апреля.
В начале июня блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России из-за того, что не был должным образом уведомлен при признании его иноагентом. Журналист был включен в реестр иноагентов 15 апреля.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.