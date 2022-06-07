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Венедиктов оспорил статус иноагента в суде

Ведомости

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов оспорит решение Минюста присвоить ему статус СМИ-иноагента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Черемушкинского суда Москвы. 

«Суд зарегистрировал иск Венедиктова А. А. об оспаривании действий органов государственной власти», — говорится в сообщении. Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов вечером 22 апреля. После этого он заявил, что будет оспаривать свое включение в реестр.

1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.

Ранее сегодня стало известно, что блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России из-за того, что не был должным образом уведомлен при признании его иноагентом. Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных