Венедиктов оспорил статус иноагента в суде
Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов оспорит решение Минюста присвоить ему статус СМИ-иноагента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Черемушкинского суда Москвы.
«Суд зарегистрировал иск Венедиктова А. А. об оспаривании действий органов государственной власти», — говорится в сообщении. Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов вечером 22 апреля. После этого он заявил, что будет оспаривать свое включение в реестр.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.
Ранее сегодня стало известно, что блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России из-за того, что не был должным образом уведомлен при признании его иноагентом. Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.