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СМИ раскрыли подробности смерти пассажиров батискафа «Титан»

Ведомости

Пассажиры батискафа «Титан», которые спускались к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, погибли безболезненно, но их тела вряд ли удастся достать на поверхность. Об этом в разговоре с CNN рассказала бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

Глубоководный аппарат «Титан» был уничтожен в результате «катастрофической имплозии»

Все пять человек на борту субмарины признаны погибшими

«Все рухнуло еще до того, как люди на борту поняли, что возникла проблема», — сказала она, отметив, что из всех возможных сценариев этот считается наиболее безболезненным.

Ранее стало известно, что батискаф был уничтожен в результате «катастрофической имплозии» корпуса под воздействием толщи воды. По данным CNN, аппарат был найден на глубине 4000 м ниже уровня моря.  

Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После этого началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. 

Что известно о пропавшем в Атлантике батискафе «Титан»

Поиски подводного аппарата продолжаются третьи сутки

22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа «Титан» считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.

Береговая охрана США позже сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. Поиск тел пяти человек, которые считаются погибшими, будет продолжен, подчеркнули в береговой охране.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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