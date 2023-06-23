СМИ раскрыли подробности смерти пассажиров батискафа «Титан»
Пассажиры батискафа «Титан», которые спускались к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, погибли безболезненно, но их тела вряд ли удастся достать на поверхность. Об этом в разговоре с CNN рассказала бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.
«Все рухнуло еще до того, как люди на борту поняли, что возникла проблема», — сказала она, отметив, что из всех возможных сценариев этот считается наиболее безболезненным.
Ранее стало известно, что батискаф был уничтожен в результате «катастрофической имплозии» корпуса под воздействием толщи воды. По данным CNN, аппарат был найден на глубине 4000 м ниже уровня моря.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После этого началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.
22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа «Титан» считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.
Береговая охрана США позже сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. Поиск тел пяти человек, которые считаются погибшими, будет продолжен, подчеркнули в береговой охране.