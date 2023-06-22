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В ходе поиска пропавшего батискафа найдены обломки вблизи «Титаника»

Ведомости

В ходе поисков пропавшего в Атлантическом океане подводного аппарата Titan были обнаружены обломки в районе «Титаника». Об этом береговая охрана США сообщила в Twitter.

«Эксперты объединенного командования оценивают ситуацию», – заявили в ведомстве. Обломки были обнаружены дистанционным аппаратом. В сообщении ведомства не уточняется, какие именно были найдены обломки и имеют ли они отношение к батискафу.

Ранее сообщалось, что воздух в аппарате Titan мог закончиться в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск) 22 июня. Несмотря на это, в береговой охране заявляли, что продолжат поисково-спасательную операцию.

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Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа неизвестны.

В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что предприниматель находится на борту батискафа. Помимо этого на борту батискафа находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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