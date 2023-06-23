Глубоководный аппарат «Титан» был уничтожен в результате «катастрофической имплозии»

Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер рассказал журналистам, что роботизированный специальный аппарат, спущенный с канадского судна, смог обнаружить «поле обломков» на дне примерно в 488 м от носовой части затонувшего в 1912 г. лайнера. Пять крупнейших из них были идентифицированы как фрагменты корпуса «Титана». Все пять человек, которые находились на борту, признаны погибшими, сейчас ведется поиск их тел. При этом он признал, что пока нет уверенности в том, удастся ли достать их на поверхность.