Глубоководный аппарат «Титан» был уничтожен в результате «катастрофической имплозии»Все пять человек на борту субмарины признаны погибшими
Береговая охрана США сообщила вечером 22 июня об обнаружении обломков глубоководного аппарата «Титан» компании OceanGate, переставшего выходить на связь еще 18 июня во время спуска к останкам «Титаника».
Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер рассказал журналистам, что роботизированный специальный аппарат, спущенный с канадского судна, смог обнаружить «поле обломков» на дне примерно в 488 м от носовой части затонувшего в 1912 г. лайнера. Пять крупнейших из них были идентифицированы как фрагменты корпуса «Титана». Все пять человек, которые находились на борту, признаны погибшими, сейчас ведется поиск их тел. При этом он признал, что пока нет уверенности в том, удастся ли достать их на поверхность.
По словам представителя береговой охраны, обнаруженные обломки позволяют сделать вывод о том, что аппарат был уничтожен в результате «катастрофической имплозии» корпуса под воздействием толщи воды. Профильный эксперт Дэвид Мернс, потерявший в этой трагедии двоих друзей, рассказал в эфире Sky News, что по неясной пока причине корпус аппарата был раздавлен буквально за доли секунды – люди на борту не успели понять, что происходит.
Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщила, что Военно-морские силы (ВМС) США, проведя анализ своих акустических данных, выявили «аномалию, соответствующую имплозии или взрыву» поблизости с местом погружения «Титана» в момент потери связи с аппаратом. Этот звук был выявлен некоей «сверхсекретной акустической системой», предназначенной для выявления вражеских подлодок.
Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм про «Титаник» и сам совершивший десятки погружений к обломкам корабля, рассказал в эфире CNN, что версия о гибели судна из-за имплозии была с самого начала основной для него, поскольку лишь из-за нее транспондер, зависящий от вторичных систем судна, мог выйти из строя одновременно с потерей связи.
«Титан» перестал выходить на связь 18 июня через 1 час 45 минут после начала спуска, когда он, вероятно, уже приближался к «Титанику». Позднее в тот же день началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.
На борту аппарата находились генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле. В OceanGate подтвердили, что именно они находились на «Титане».
Первоначально эксперты в разговоре со СМИ отмечали, что «Титан» – «самоспасательное судно» с семью системами разгрузки груза, и при необходимости оно может подняться на поверхность самостоятельно. Поэтому некоторые из них допускали, что аппарат мог оказаться в ловушке, застряв, например, в обломках лайнера. Длина «Титана» составляет 6,4 м, максимальная глубина погружения аппарата – 4 км (затонувший в 1912 г. «Титаник» лежит на морском дне на глубине 3,86 км). Вес лодки равен 10,5 т, у нее один иллюминатор, через который пассажиры наблюдают обломки «Титаника». Запас воздуха для пяти пассажиров составляет 96 часов.
Еще в 2018 г. более 30 представителей индустрии подводных аппаратов написали письмо, где выразили обеспокоенность «экспериментальным» подходом OceanGate и предупредили о возможных «катастрофических» проблемах с разработкой подводного аппарата и его запуском. Раш заявлял в 2020 г., что «Титан» «демонстрировал признаки циклической усталости», в связи с чем была снижена глубина его максимального погружения.
Как сообщалось ранее, «Титан» не получал официального разрешения на погружение. При этом он уже дважды совершал успешные экспедиции к месту крушения «Титаника» – в 2021 и 2022 гг. Совокупно OceanGate Expeditions успешно совершила 14 экспедиций и более 200 погружений в Тихом океане, Атлантике и Мексиканском заливе.