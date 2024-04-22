Посольство России призвало оценить необходимость полетов рейсами Turkish Airlines
Российские дипломаты пока не получили реакции от турецких властей из-за ситуации с массовым недопуском граждан России на рейсы в Латинскую Америку и на фоне этого посоветовали россиянам оценить целесообразность полетов рейсами Turkish Airlines. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Анкаре.
«Причины приводят разные, но в основном сводится к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства. <...> Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», – заявил представитель российского посольства.
Среди требований, которые южноамериканские страны якобы установили для допуска российских граждан, приводятся наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, — подтверждающих документов. Данный список Turkish Airlines, отметили в дипмиссии, не опубликовала на своем сайте на русском языке.
21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что российские дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей в аэропорту.
12 апреля вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна.
По информации туроператора Space Travel (Мурадян является его генеральным директором), 8 апреля три девушки из России летели бизнес-классом в Канкун рейсом Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.