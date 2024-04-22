Посольство России призвало оценить необходимость полетов рейсами Turkish Airlines

«Причины приводят разные, но в основном сводится к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства. <...> Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», – заявил представитель российского посольства.