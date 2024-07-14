В Госдуме уточнили порядок получения ежегодных семейных выплат

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц.