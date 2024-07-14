В Госдуме уточнили порядок получения ежегодных семейных выплат
Ежегодная семейная выплата будет предоставляться после соответствующего заявления, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Президент России Владимир Путин подписал закон "О ежегодной семейной выплате гражданам РФ, имеющим двух и более детей". Выплата будет предоставляться только по вашему заявлению», – написала она в Telegram.
Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ, уточнила депутат.
13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц.