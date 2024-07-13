Путин утвердил выплату двух пенсий детям-инвалидам погибших военных

Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия. Изменения касаются только случаев смерти военнослужащих и добровольцев, которые не связаны с совершением ими противоправных действий.