Путин утвердил выплату двух пенсий детям-инвалидам погибших военных
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника спецоперации на Украине, будут получать одновременно две пенсии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия. Изменения касаются только случаев смерти военнослужащих и добровольцев, которые не связаны с совершением ими противоправных действий.
Законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по спецоперации, 9 июля депутаты приняли документ сразу во втором и третьем чтениях.
В конце июня Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Компенсация будет приходить военным дополнительно к денежному довольствию в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты и с учетом индексации.