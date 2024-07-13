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Путин утвердил выплату двух пенсий детям-инвалидам погибших военных

Ведомости

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника спецоперации на Украине, будут получать одновременно две пенсии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. 

Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия. Изменения касаются только случаев смерти военнослужащих и добровольцев, которые не связаны с совершением ими противоправных действий.

Законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по спецоперации, 9 июля депутаты приняли документ сразу во втором и третьем чтениях. 

В конце июня Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Компенсация будет приходить военным дополнительно к денежному довольствию в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты и с учетом индексации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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