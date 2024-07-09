ГД одобрила удвоение пенсий потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам

Законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с занимавшим на тот момент должность секретаря генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категории людей. По действующему законодательству большинство граждан России могут получать только одну пенсию, даже если у них есть основания на несколько ее видов. Исключения составляют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории граждан. Они могут претендовать на получение одновременно нескольких пенсий. Эти категории граждан намерены расширить за счет детей-инвалидов и инвалидов с детства, потерявших родителя, который принимал участие в спецоперации на Украине.