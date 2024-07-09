ГД одобрила удвоение пенсий потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника спецоперации на Украине, будут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях. Документ размещен в электронной базе ГД.
Законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с занимавшим на тот момент должность секретаря генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категории людей. По действующему законодательству большинство граждан России могут получать только одну пенсию, даже если у них есть основания на несколько ее видов. Исключения составляют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории граждан. Они могут претендовать на получение одновременно нескольких пенсий. Эти категории граждан намерены расширить за счет детей-инвалидов и инвалидов с детства, потерявших родителя, который принимал участие в спецоперации на Украине.
«Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителей-военнослужащих, в силу ограничения жизнедеятельности уже находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в предоставлении дополнительного социального обеспечения, к числу получателей двух пенсий одновременно не отнесены», – сказано в пояснительной записке.
Закон в случае его принятия вступит в силу со дня официального опубликования.