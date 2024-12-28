Блогеры подали в РКН более 135 000 заявлений о включении их страниц в реестр
Владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 000 пользователей подали в Роскомнадзор около 135 000 заявлений о регистрации в специальном перечне. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу РКН.
«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через "Госуслуги" более 135 000 заявлений о включении персональных страниц в перечень. По состоянию на 27 декабря более 49 000 таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора», – рассказали в РКН.
По данным ведомства, отклонено более 30 000 заявлений. Там добавили, что санкции в виде административной ответственности за неисполнение требований закона сейчас не предусмотрены.
1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено было включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. В середине ноября стало известно, что Rutube приступил к маркировке каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.
Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.