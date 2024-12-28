Блогеры подали в РКН более 135 000 заявлений о включении их страниц в реестр

1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено было включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. В середине ноября стало известно, что Rutube приступил к маркировке каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.