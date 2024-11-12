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Rutube приступил к маркировке каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков

Ведомости

Российский видеохостинг Rutube начал маркировать каналы, внесенные в реестр страниц пользователей соцсетей, с аудиторией, превышающей 10 000 подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса.

Поясняется, что маркировка связана с тем, что 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре.

О том что пришло время внести канал в реестр, пользователю напомнит специальный виджет. При увеличении численности аудитории канала до 10 000 подписчиков в «Rutube студии» появится кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» и ссылка на регистрацию канала на портале госуслуг.

В сентябре Роскомнадзор представил порядок формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией свыше 10 000 подписчиков. Кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества его владельца в перечень предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, но после удален. Предположительно, причиной его появления стал технический сбой, сообщало ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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