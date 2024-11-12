Rutube приступил к маркировке каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков
Российский видеохостинг Rutube начал маркировать каналы, внесенные в реестр страниц пользователей соцсетей, с аудиторией, превышающей 10 000 подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса.
Поясняется, что маркировка связана с тем, что 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре.
О том что пришло время внести канал в реестр, пользователю напомнит специальный виджет. При увеличении численности аудитории канала до 10 000 подписчиков в «Rutube студии» появится кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» и ссылка на регистрацию канала на портале госуслуг.
В сентябре Роскомнадзор представил порядок формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией свыше 10 000 подписчиков. Кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества его владельца в перечень предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, но после удален. Предположительно, причиной его появления стал технический сбой, сообщало ТАСС.