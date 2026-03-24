Общество

Рэпера Oxxxymiron приговорили к 320 часам обязательных работ

Ведомости

Мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, считается в России иноагентом) к 320 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Рэпер признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По этой статье ему грозило до двух лет лишения свободы.

Oxxxymiron также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях.

9 февраля сообщалось, что Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга заочно арестовал Федорова за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда в суде отмечали, что его местонахождение не установлено, а защита заявляла, что он не знает о возбуждении уголовного дела.

До этого суд трижды привлекал рэпера к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за непредоставление отчетности иноагента. За каждое нарушение ему назначался штраф в 40 000 руб. Минюст включил Oxxxymiron в реестр иностранных агентов в октябре 2022 г.

