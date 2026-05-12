Число погибших при атаке на Чебоксары выросло до трех
Число погибших в результате атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая увеличилось до трех человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов на своей странице во «В контакте».
Он сообщил, что основная часть пациентов проходят лечение амбулаторно под наблюдением специалистов. При этом в стационарах республики остаются девять человек. Восемь пациентов получают помощь в больницах региона, еще один пострадавший – в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде.
5 мая глава Чувашии Олег Николаев сообщал о двух погибших, еще 32 человека пострадали. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Были повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и электромеханический колледж. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).