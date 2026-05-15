AFKS11,669+0,48%CNY Бирж.10,75-0,17%IMOEX2 659,28+0,02%RTSI1 145,4+0,02%RGBI119,44+0,08%RGBITR782,59+0,1%
Главная / Общество /

Мирошник сообщил о вернувшихся пленных в тяжелом состоянии

Российская сторона в ходе последнего обмена пленными получила нескольких военнослужащих в критическом состоянии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, часть возвращенных военных находились «на грани жизни и смерти». Он также отметил, что среди переданных военнослужащих были десятки людей с тяжелыми увечьями, включая ампутации конечностей.

«Медики выяснят, как это произошло – результат ранений, действия той стороны», – сказал Мирошник.

24 апреля посол МИД России в ходе брифинга сообщил, что от атак вооруженных сил Украины с начала конфликта погибли 8012 мирных граждан России, ранения получил 19 861 человек. Кроме того, ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 400 000 боеприпасов. Сейчас российские суды рассматривают более 9500 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. Мирошник также заявил, что статистика замалчивается со стороны ООН.

