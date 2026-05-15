24 апреля посол МИД России в ходе брифинга сообщил, что от атак вооруженных сил Украины с начала конфликта погибли 8012 мирных граждан России, ранения получил 19 861 человек. Кроме того, ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 400 000 боеприпасов. Сейчас российские суды рассматривают более 9500 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. Мирошник также заявил, что статистика замалчивается со стороны ООН.