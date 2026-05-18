Сын экс-главы «Пронто медиа» отдал мошенникам ценности на 16 млн рублей
Сын бывшего гендиректора холдинга «Пронто медиа» Николаса Дадиани, выпускавшего газету «Из рук в руки», стал жертвой дистанционных мошенников и передал им имущество семьи более чем на 16 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник издания уточнил, что злоумышленники убедили подростка передать им деньги и ценности семьи. Утром 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали о задержании курьера мошенников, похитивших у семьи москвичей имущество на сумму свыше 16 млн руб. Имена потерпевших тогда не раскрывались.
По версии следствия, 29-летняя приезжая получила от подростка наличные деньги, ювелирные изделия и наручные часы стоимостью более 6 млн руб. «для декларации», после чего передала похищенное сообщнице. Позже в Подмосковье оперативники задержали 21-летнюю жительницу Долгопрудного, получившую ценности. Сообщалось, что фигурантка к тому моменту сдала их в ломбард, а деньги в криптовалюте перевела кураторам.
Дадиани возглавлял «Пронто медиа» с 2014 г. При нем в 2015 г. было объявлено о закрытии печатной версии газеты «Из рук в руки». 3 июня 2016 г. стало известно о его уходе из компании. Тогда Дадиани объяснял решение разногласиями с акционерами по поводу дальнейшего развития холдинга.
26 марта компания F6 сообщала, что в 2025 г. в России произошло более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей. По оценке аналитиков, общий ущерб от таких преступлений превысил 1 млрд руб.